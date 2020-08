Ehemaliger Ministerpräsident Lee Nak-yon in 2-wöchiger Selbstquarantäne

Photo : KBS News

Der Abgeordnete und einer der führenden Köpfe der regierenden Demokratischen Partei, Lee Nak-yon, ist nach indirektem Kontakt mit einem Covid-19-Patienten zur zweiwöchigen Selbstquarantäne verpflichtet worden.Lees Büro teilte am gestrigen Mittwoch mit, dass er von einem öffentlichen Gesundheitszentrum im Bezirk Yangcheon in Seoul am Abend zuvor gegen 19 Uhr eine Benachrichtigung über eine Verpflichtung zur zweiwöchigen Selbstisolierung erhalten habe.Er dürfe seine Wohnung am 31. August mittags wieder verlassen.Der ehemalige Premierminister verkündete in einem Facebook-Post, dass er zu Hause bleibe und keine Symptome habe. Er werde die Richtlinien des Gesundheitszentrums getreu befolgen.Lee trat am Dienstag in einer CBS-Radiosendung auf und wurde später darüber informiert, dass ein weiterer Teilnehmer, der vor ihm anwesend gewesen war, positiv auf das Virus getestet wurde. Lee wurde jedoch negativ getestet.