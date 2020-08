VAE starten Übertragung von Strom aus AKW Barakah

Photo : KBS News

In den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ist die Übertragung von Strom aus dem Atomkraftwerk Barakah gestartet worden.Das Unternehmen Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) gab am Mittwoch bekannt, dass der Reaktorblock 1 des AKW Barakah erfolgreich an das Stromnetz der VAE angeschlossen worden sei.Demnach wird der dort produzierte Strom ab dem Tag in den VAE genutzt.Der CEO von ENEC, Mohamed Al Hammadi, sagte, dass er der südkoreanischen Stromgesellschaft KEPCO danke, die sich am AKW-Bauprojekt beteiligt hatte.Südkorea hat vier Reaktoren für das AKW Barakah in den VAE geliefert. Sollten alle vier Meiler in Betrieb genommen werden, werden dort 25 Prozent des Strombedarfs der VAE produziert.