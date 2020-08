Unterwasserroboter für Untersuchung von Ökosystem im Meer eingesetzt

Photo : KBS News

Erstmals in Südkorea ist ein Unterwasserroboter für die Untersuchung des Ökosystems im Meer eingesetzt worden.Entwickelt wurde der Unterwasserroboter vom Ministerium für Ozeane und Fischerei sowie vom Koreanischen Institut für Meereswissenschaften und –technologie.Der Roboter wurde zuerst im Meer um die Insel Jeju eingesetzt. Er fotografierte zunächst verschiedene Algen und Kolonien in einer Tiefe von 50 Metern. Das Institut habe vor, mit dem Roboter viele Orte um die Insel im Meer zu untersuchen, die bisher von Menschen nicht erreicht werden konnten.Der Roboter kann ohne zeitliche Begrenzung unter Wasser bleiben und in einer Tiefe von bis zu 2.500 Metern arbeiten. Damit verfügt er über deutlich größere Fähigkeiten zur Erkundung unter Wasser als ein Mensch, der täglich höchstens eineinhalb Stunden unter Wasser bleiben und höchstens bis in 40 Metern Tiefe tauchen kann.Die Untersuchung des gesamten Ökosystems in der Umgebung der kleinen Insel Beomseom vor der Insel Jeju kann der Roboter binnen eines Tages abschließen, während 100 Taucher für dieselbe Arbeit drei Monate benötigen würden.