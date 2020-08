Covid-19-Ausbreitung bei Rundfunksendern

Photo : YONHAP News

Die explosionsartige Ausbreitung neuartiger Fälle von Covid-19-Infektionen im Land greift auf lokale Rundfunk- und Fernsehender über, wo Mitarbeiter und auch ein Schauspieler positiv auf das Virus getestet wurden.Der Radiosender CBS teilte am Mittwoch mit, dass er sein Hauptstudio in Seoul früher am Tag geschlossen habe, nachdem ein Reporter einer beliebten Sendung über aktuelle Angelegenheiten am Dienstag positiv auf Covid-19 getestet worden war. Alle Pläne für das 24-Stunden-Radioprogramm wurden ab Mittwochmorgen abgesagt und durch eine Dauerschleife von Medley-Musik ersetzt.Das Hauptgebäude und die Studios von CBS in Seoul wurden wegen Desinfektion geschlossen, und alle Mitarbeiter wurden angewiesen, von zu Hause aus zu arbeiten. Rund drei Dutzend Mitarbeiter und Darsteller des betreffenden Programms wurden ebenfalls getestet und isoliert.Auch KBS stellte die Produktion des beliebten Dramas „To All The Guys Who Loved Me“ ein, nachdem einer der Schauspieler am Mittwoch positiv getestet worden war.Der Sender sagte, dass Mitarbeiter, die vermutlich mit dem Schauspieler in Kontakt gekommen sind, getestet und angewiesen worden seien, sich selbst in Quarantäne zu begeben, während das Bewegungsprofil des Schauspielers untersucht werde.