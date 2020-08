Kulturministerium stoppt angesichts Corona-Anstiegs Rabattangebote für Tourismusbelebung

Photo : YONHAP News

Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus hat beschlossen, die für die Konsumbelebung eingeführten Rabattangebote für Beherbergung und Tourprogramme vorläufig auszusetzen.Die Entscheidung teilte das Ressort nach einer Dringlichkeitssitzung mit der Koreanischen Zentrale für Tourismus (KTO) und beteiligten Reisebüros am Mittwoch mit. Grund sei die Anhebung der Regeln zur sozialen Distanzierung in der Hauptstadtregion auf Stufe 2 angesichts des dortigen starken Anstiegs bei den Coronavirus-Fallzahlen.Mit Rücksicht auf die Möglichkeit einer Infektionsausbreitung auf andere Regionen und auf die regionale Gleichheit gilt die Entscheidung nicht nur für Seoul, Incheon und die Provinz Gyeonggi, sondern für das ganze Land.Rabattgutscheine für die Beherbergung in Hotels und in weiteren Einrichtungen im September und Oktober wurden seit dem 14. August ausgegeben. Die Ausgabe wurde am heutigen Donnerstag gestoppt.