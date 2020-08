Bürgergruppe will pro-japanische Aktivitäten des Komponisten von Nationalhymne enthüllen

Photo : YONHAP News

Eine südkoreanische Organisation will Daten über pro-japanische Aktivitäten des koreanischen Komponisten Ahn Eak-tai vorlegen.Der 1965 in Spanien gestorbene Komponist komponierte während der japanischen Kolonialzeit „Aegukga“, die jetzige Nationalhymne Südkoreas.Heritage of Korean Independence, eine Organisation aus Unabhängigkeitsaktivisten und Nachfahren, teilte mit, auf einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag im Parlament entsprechende Daten zu veröffentlichen. Dazu zählt ein Video, in dem Ahn auf einem Konzert zur Feier des zehnten Gründungsjubiläums von Manschukuo, einem 1932 von Japan errichteten Marionettenstaat in der Mandschurei, in Berlin als Komponist auftrat.Der Leiter der Organisation Kim Won-woong wird auf der Pressekonferenz auftreten. Er brachte zum Unabhängigkeitstag am Samstag Ahns pro-japanische Aktivitäten zur Sprache. Die Republik Korea sei das einzige Land in der Welt, das ein von einem Volksverräter komponiertes Lied zur Nationalhymne bestimmt habe, sagte er.