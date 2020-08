Trump: Südkorea wird Problem mit jüngstem Corona-Anstieg lösen

Photo : KBS News

US-Präsident Donald Trump hat sich zum jüngsten Anstieg bei den Covid-19-Fällen in Südkorea geäußert.Dabei sagte er, dass Südkorea das Problem lösen könnte.Trump lobte am Mittwoch (Ortszeit) vor der Presse im Weißen Haus das Vorgehen der USA gegen Covid-19. Die Bundesregierung habe ihre volle Befugnis ausgeübt, um Covid-19 zu bekämpfen. Als dessen Folge sei die Zahl der bestätigten Neuinfektionen letzte Woche deutlich gesunken, der Anteil der unter 44-Jährigen an allen Corona-Todesfällen betrage lediglich 2,7 Prozent.Trump sagte auch, dass Neuseeland einen großen Covid-19-Ausbruch gehabt habe und dass die Letalität in den USA niedriger als in Europa sei.Dann hieß es, man habe gelesen, dass sich Südkorea gut schlage. Südkoreaner hätten gerade einen großen Ausbruch, sie würden jedoch das Problem lösen können.