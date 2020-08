George Clooney kritisiert Geschäfte nordkoreanischer Firma in DR Kongo als Sanktionsverletzung

Photo : YONHAP News

Hollywood-Star George Clooney hat die Geschäfte eines nordkoreanischen Unternehmens in der Demokratischen Republik Kongo als Sanktionsverletzung kritisiert.Er forderte die dortigen Behörden auf, die entsprechenden Verträge sofort auszusetzen.Laut der Nachrichtenagentur AFP warnte Clooney am Mittwoch (Ortszeit), man solle nicht denken, dass Korruption und Geldwäsche an einem Ort wie der DR Kongo keinen Einfluss auf die internationale Sicherheit habe.„The Sentry“, ein von Clooney gegründetes Ermittlungsteam, das mit afrikanischen Kriegsverbrechern und transnationalen Kriegsprofiteuren verbundenen schmutzigen Geldern folgt, veröffentlichte an dem Tag einen Bericht. Darin steht, dass zwei nordkoreanische Unternehmer namens Pak Hwa Song und Hwang Kil Su 2018 in der DR Kongo ein Bauunternehmen namens Congo Aconde gegründet hätten.Beide Nordkoreaner hätten unter dem Namen der Firma ein Bankkonto eröffnet und sich an öffentlichen Bauprojekten wie die Errichtung von Personenstatuen beteiligt.Ihre Aktivitäten schienen einen Verstoß gegen die Nordkorea-Sanktionen der Europäischen Union und der Vereinten Nationen zu sein. Das schwache interne Kontroll- und Überwachungssystem bringe die Wirtschaft der DR Kongo in schwere Gefahr, schrieb The Sentry.Congo Aconde erhielt kurz nach der Gründung einen Vertrag für die Errichtung von zwei Personenstatuen und gewann im folgenden Jahr den Zuschlag für ein Parkbauprojekt in der Hauptstadt Kinshasa.