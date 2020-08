Südkoreas Video für Ermutigung bei Covid-19-Überwindung findet Anklang

Photo : YONHAP News

Ein vom südkoreanischen Kulturministerium veröffentlichtes Video für die Ermutigung bei der Überwindung von Covid-19 findet im In- und Ausland Anklang.Das Tanzvideo „Until We Rise Again“ wurde in Kooperation mit „1 Million Dance Studio“, einer von der Choreografin Lia Kim geleiteten Tanzakademie, produziert. In dem dreieinhalb Minuten langen Video wird die soziale Distanzierung in Tänzen ausgedrückt. Es wird eine Botschaft übermittelt, dass man gemeinsam durchkommen sollte, bis man die Maske ablegen darf.Das Video wurde am 14. August im YouTube-Kanal der südkoreanischen Regierung (https://www.youtube.com/user/hipolicy) veröffentlicht und mit Stand Donnerstag über 630.000 Mal angeklickt.