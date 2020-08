Südkorea meldet 288 neue Covid-19-Fälle – 276 lokale Infektionen

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind auch am Mittwoch fast 300 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden.Innerhalb einer Woche wurden über 1.500 Neuinfektionen registriert. Die Zahl der provinzfreien Städte und Provinzen, in denen Infektionsfälle gemeldet wurden, stieg zugleich von neun auf 15.Nach Angaben der Zentren für Krankheitskontrolle und –prävention am Donnerstag wurden mit Stand 0 Uhr innerhalb eines Tages 288 neue Covid-19-Fälle gemeldet. Bisher seien insgesamt 16.346 Infizierte im Land erfasst worden.Die Zahl der bisher bestätigten Covid-19-Fälle in Seoul, Incheon und der Provinz Gyeonggi erreichte unterdessen die 5.000er-Marke. Bisher wurden 5.150 Infizierte erfasst.Bei 276 der 288 Neuinfektionen handelt es sich um lokale Infektionen, während zwölf Fälle aus dem Ausland eingeschleppt wurden.266 lokale Infektionen wurden in der Hauptstadtregion bekannt, davon 135 in Seoul, 81 in Gyeonggi und zehn in Incheon.Am Mittwoch wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Bisher verstarben 307 Coronavirus-Patienten im Land.