Regierung will Kriterien für Zuteilung von Krankenhausbetten vereinheitlichen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will die Kriterien für die Zuteilung von Krankenhausbetten, die je nach Gebietskörperschaften unterschiedlich sind, vereinheitlichen.Grund ist der drastische Anstieg bei den Coronavirus-Fallzahlen in den letzten Tagen. Am Mittwoch wurden 288 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt, innerhalb einer Woche wurden mehr als 1.500 Neuinfektionen im Land gemeldet. Die Zahl der provinzfreien Städte und Provinzen, wo Infektionsfälle bestätigt wurden, stieg von neun auf 15.Daher ist die Kooperation für gemeinsame Eindämmungsbemühungen zwischen den lokalen Verwaltungen und der Zentralregierung wichtiger denn je.Die Regierung beschloss demnach, Patienten ohne Symptome oder mit milden Verläufen in ein Behandlungszentrum für leicht Erkrankte einzuweisen. Angesichts des deutlichen Anstiegs der Corona-Fallzahlen in der Hauptstadtregion will sie nötigenfalls auch Krankenhausbetten in anderen Regionen nutzen.Zugleich mahnte die Regierung zur Vorsicht, weil Fake News über die Zuverlässigkeit von Covid-19-Tests in Umlauf seien. Zudem warnte die Regierung angesichts eines für Freitag angekündigten Streiks von Ärzten, dass sie gemäß Gesetzen und Prinzipien dagegen vorgehen werde, sollten Ärzte trotz der ernsthaften Covid-19-Lage ihr kollektives Handeln durchführen.