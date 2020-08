Präsident Moon äußert sich besorgt über Ausbreitung von Covid-19

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in nimmt die aktuelle Covid-19-Ausbreitung als Verantwortlicher für die Eindämmung sehr ernst.Die entsprechende Äußerung machte Moon bei einer Mittagsrunde mit führenden Persönlichkeiten der Katholischen Kirche, darunter Kardinal Andrew Yeom Soo-jung, in der Präsidentenresidenz.In letzter Zeit steige die Zahl der Infizierten in der Hauptstadtregion deutlich an. Die Eindämmungsarbeit des Landes sei erneut an einem kritischen Punkt gelangt, sagte Moon.Der Kardinal äußerte Dank für die Bemühungen der Regierung und des medizinischen Personals im Kampf gegen Covid-19. Viele Bürger seien besorgt, weil jüngst viele Infizierte in religiösen Einrichtungen erfasst worden seien und Anzeichen für eine neue Corona-Welle beobachtet würden, sagte er.Die Katholische Kirche informiere die Menschen durch die Pfarrer jeder Pfarrkirche, damit man mit den Richtlinien der Regierung maximal kooperiere und gründlich auf Individualhygiene der Gläubigen achte. Sie werde jeder Person dazu raten, an ihrer Stelle ihre Rolle aufrichtig auszuüben, sagte Yeom.