Erneuter Streik angehender Ärzte und Fachärzte

Photo : YONHAP News

Ärzte im Praktikum und in der Facharztausbildung sind aus Protest gegen den Plan der Regierung, die Zulassungsquoten an medizinischen Fakultäten zu erhöhen, erneut in Streik getreten.Die kollektive Aktion soll von Freitag bis Sonntag in mehreren Schritten durchgeführt werden.Die Korean Intern Resident Association (KIRA) teilte mit, dass von Freitag an zunächst Praktikanten und Fachärzte im vierten Ausbildungsjahr streikten, am Samstag folgten Ärzte im dritten Jahr und ab Sonntag würden auch Fachärzte im ersten und zweiten Ausbildungsjahr die Arbeit niederlegen.Laut dem Verband würden die Praktikanten und Auszubildenden ohne zeitliche Begrenzung in Streik treten.Die angehenden Ärzte planen darüber hinaus, sich einem landesweiten Streik anzuschließen, der von der Ärztekammer Korean Medical Association (KMA) organisiert wird. Der dreitägige Streik soll am Mittwoch beginnen.