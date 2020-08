Gesundheitsbehörden auf Jagd nach Mitgliederliste der Sarang Jeil-Kirche

Berichten zufolge haben Quarantänebeamte Zutritt zu einer Kirche im Zentrum des massiven Covid-19-Ausbruchs in Seoul erlangt, ohne jedoch eine genaue Liste der Kirchenmitglieder zu erhalten.Die Untersuchung vor Ort erfolgte, da die zuvor von der Sarang Jeil Kirche vorgelegte Liste als unzureichend und ungenau befunden wurde, was es schwierig mache, Mitglieder der Kirche aufzuspüren, um sie unter Quarantäne zu stellen.Vertreter der koreanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (KCDC) besuchten am Donnerstag gegen 17 Uhr zusammen mit Beamten des Bezirksamtes und der Stadt Seoul die Kirche im Bezirk Seongbuk.Berichten zufolge hinderten jedoch Anwälte und Angestellte der Kirche die epidemiologischen Ermittler am Betreten und forderten einen Durchsuchungsbefehl. Ein Bezirksbeamter sagte, dass einige der Quarantänebeamten es schließlich geschafft hätten, die Kirche gegen 20 Uhr zu betreten.Nach einer nächtlichen Auseinandersetzung zwischen Kirchenvertretern und Gesundheitsbehörden sind die epidemiologischen Ermittler Berichten zufolge am Freitag gegen 3:30 Uhr morgens wieder abgereist, ohne die Ergebnisse zu kommentieren.Die Gesundheitsbehörden überlegen, ob sie am Freitag erneut versuchen sollten, die Kirche zu betreten.