Premier fordert von Kundgebungsteilnehmern, sich testen zu lassen

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Chung Sye-kyun hat angesichts der Ausbreitung von Covid-19 in der Hauptstadtregion betreffende Personen aufgefordert, sich möglichst schnell testen zu lassen.Wer von einer lokalen Verwaltung eine entsprechende Mitteilung erhalte, sollte möglichst bald die nächste Teststation aufsuchen und sich auf einen Diagnosetest einlassen, sagte Chung heute bei einer Sitzung der Katastrophenschutzzentrale.Es sei jetzt eine dringende Priorität, durch Tests aller Mitglieder und Besucher der Sarang Jeil Kirche sowie aller Teilnehmer an der Kundgebung am Unabhängigkeitstag die Infizierten zügig zu erfassen und isolieren, betonte er.Die Kirche in Seoul steht im Zentrum des jüngsten starken Covid-19-Ausbruchs. Die Anti-Regierungs-Kundgebung am Unabhängigkeitstag in Seoul wurde unter anderem von ihrem Pastor Jun Kwang-hun veranstaltet.Die Regierung unternehme in Kooperation mit den Mobilfunkanbietern Anstrengungen, damit alle Kundgebungsteilnehmer getestet werden könnten. Die Regierung und lokale Verwaltungen würden persönliche Informationen sorgfältig schützen, damit im Zuge des Testens die Identität nicht offenbart werde, hieß es weiter.Zum Streik von Ärzten im Praktikum und in der Facharztausbildung ab heute und zu einem angekündigten zweiten Streik der Ärztekammer äußerte der Premier Bedauern. Er finde es sehr bedauerlich, dass Ärzte, die das Leben der Bürger schützen sollten, in einer ernsthaften Situation zu kollektiven Aktionen gegriffen hätten.