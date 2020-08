Südkorea und Indien diskutieren über Abrüstung und Nichtverbreitung

Photo : YONHAP News

Südkorea und Indien haben in einer Videositzung über Abrüstung und Nichtverbreitung diskutiert.Das südkoreanische Außenministerium teilte mit, dass Park Il, Generaldirektor für Abrüstung und Nuklearangelegenheiten in dem Ressort, und Indira Mani Pandey, Unterstaatssekretär für Abrüstung und internationale Sicherheitsangelegenheiten im indischen Außenministerium, am Donnerstag Gespräche geführt haben.Beide Seiten sprachen über die Schaffung von Bedingungen für die nukleare Abrüstung, das Rüstungskontrollsystem, die Weltraumsicherheit und das multilaterale Exportkontrollregime.Park erläuterte die Bemühungen der südkoreanischen Regierung um Fortschritte im Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel. Er versprach, dass Südkorea hierfür mit der internationalen Gemeinschaft einschließlich Indiens kontinuierlich kooperieren wolle.Beide Seiten einigten sich darauf, entsprechende Konsultationen regelmäßig abzuhalten und die Kommunikation auf multinationaler Ebene einschließlich der UN-Abrüstungskonferenz in Genf und des Ausschusses 1 der UN-Generalversammlung zu verstärken.