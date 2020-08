Internierungseinrichtungen für Ausländer überfüllt

Photo : YONHAP News

Laut einer Bürgergruppe sind in den staatlichen Internierungseinrichtungen für Ausländer derzeit de facto so viele Menschen wie nie zuvor unterbracht.Demnach wird befürchtet, dass der kritische Punkt bereits erreicht worden sei. Angesichts der starken Ausbreitung von Covid-19 in letzter Zeit in der Hauptstadtregion bestehe zudem die Besorgnis einer Masseninfektion in diesen Einrichtungen.Die Organisation „Friends of Asia“ teilte am Freitag mit, sie habe den Stand in den dem Justizministerium unterstellten Internierungseinrichtungen für Ausländer im Land analysiert. Es habe sich herausgestellt, dass die maximal zulässige Zahl bereits erreicht sei.In Internierungseinrichtungen für Ausländer halten sich Ausländer, deren Aufenthaltserlaubnis abgelaufen ist oder die wegen Gesetzesverstößen des Landes verwiesen werden, vor ihrer Heimkehr vorläufig auf.Mit Stand vom 3. August verweilen 760 Ausländer in den sogenannten Immigration Processing Centres in Hwaseong und Cheongju sowie im Einwanderungsbüro in Yeosu. Das entspricht dem höchsten Stand in diesem Jahr. Verglichen mit Juni stieg die Zahl um 7,7 Prozent.Als Gründe dafür werden der ausgefallene internationale Flugverkehr wegen Covid-19 und aktive Kontrollen von Ausländern, die illegal arbeiten oder sich illegal aufhalten, durch das Justizministerium vermutet.