Wirtschaft Erzeugerpreise im Juli erneut gestiegen

Südkoreas Erzeugerpreise stiegen im Juli zum zweiten Mal in Folge aufgrund der steigenden Preise für Ölwaren und landwirtschaftliche Produkte.



Nach Angaben der Bank of Korea (BOK) vom Freitag lag der Erzeugerpreisindex für alle Waren und Dienstleistungen bei 102,68 im vergangenen Monat, ein Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat.



Der Index, ein wichtiges Barometer für die künftige Inflation, markiert das zweite monatliche Wachstum in Folge, nachdem der Preisindex im Mai gegenüber dem Vormonat unverändert geblieben war.



Im Vergleich zum Vorjahr fielen die Erzeugerpreise im Juli jedoch um 0,8 Prozentpunkte und haben fünf Monate in Folge einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr verzeichnet.



Die Erzeugerpreise für Landwirtschaft, Viehzucht und Fischereierzeugnisse stiegen im vergangenen Monat um 3,7 Prozent, wobei die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse vor allem aufgrund der längsten Monsunzeit des Landes um sechs Prozent anstiegen.



Die Preise für Industriegüter stiegen im Juli aufgrund steigender Ölpreise gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozentpunkte, die Preise im Dienstleistungssektor um 0,3 Prozentpunkte.