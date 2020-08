Chinas oberster Außenpolitiker wird heute in Busan erwartet

Photo : YONHAP News

Yang Jiechi, für Außenpolitik zuständiges Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas, wird am Freitag in der südkoreanischen Stadt Busan erwartet.Sein zweitägiger Besuch erfolgt auf Einladung des nationalen Sicherheitsberaters Südkoreas, Suh Hoon.Yang und Suh werden am Samstag zu Gesprächen zusammenkommen, um sich über Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse wie die Kooperation im Kampf gegen Covid-19, die Lage auf der koreanischen Halbinsel und die globale Situation auszutauschen.Es wird erwartet, dass auch ein Südkorea-Besuch von Chinas Präsident Xi Jinping, eine eventuelle Abhaltung des diesjährigen trilateralen Gipfels zwischen Südkorea, China und Japan sowie der Austausch auf hochrangiger Ebene thematisiert werden.Yang besucht Südkorea erstmals seit seinem Geheimbesuch im Juli 2018.