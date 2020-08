Internationales US-Regierung warnt vor Schadprogramm nordkoreanischer Hacker

Die US-Regierung hat vor einem Schadprogramm gewarnt, das nordkoreanische Hacker für das Stehlen von Informationen im Verteidigungs- und Luftfahrtbereich genutzt haben.



Die Bundesermittlungsbehörde FBI und die Behörde für Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit CISA analysierten in einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht das Schadprogramm namens BlindingCan, eine Variante der Trojaner-Malware.



Wie festgestellt wurde, hätten sich Hacker dabei als Personalmitarbeiter von Großunternehmen ausgegeben und versucht, Mitarbeiter und Jobsuchende zu erreichen. Sollte ein Computer gehackt werden, könnten mit der Malware Informationen über wichtige Technologien im Verteidigungs- und Luftfahrtbereich sowie in der Energieindustrie gestohlen werden.



Die CISA hatte seit dem 12. Mai 2017 insgesamt 31 Hackingangriffe verbunden mit Nordkorea auf ihrer Webseite veröffentlicht. Die US-Regierung warnte bisher 35 Mal vor Nordkoreas Hackingattacken.