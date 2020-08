Covid-19-Impfstoffe für mindestens 70% der Bevölkerung

Photo : KBS News

Die südkoreanische Regierung plant, ausreichend Covid-19-Impfstoffe zu beschaffen, um mindestens 70 Prozent der Bevölkerung des Landes zu impfen.Ein regierungsübergreifendes Komitee zur Entwicklung von Behandlungsmethoden und Impfstoffen in Zusammenhang mit Covid-19 diskutierte am Freitag Möglichkeiten zur Einführung solcher Impfstoffe und Impfstrategien.Die Regierung habe vor, Covid-19-Impfstoffe für die gesamte Bevölkerung des Landes zu beschaffen. Falls sich solche Bemühungen jedoch als schwierig erwiesen, plane die Regierung zumindest Impfstoffe für 70 Prozent der Leute. Dies basiere auf der Einschätzung von Experten, dass 60 bis 80 Prozent der Leute geimpft werden oder selbst gebildete Antikörper haben müssten, um eine Herdenimmunität zu erreichen.Zu diesem Zweck plane die Regierung, sich aktiv an den Diskussionen über die weltweite Verbreitung von Impfstoffen durch die COVAX-Einrichtung (Covid-19 Vaccines Global Access) zu beteiligen, die einen schnellen und gerechten Zugang zu entsprechenden Impfstoffen weltweit gewährleisten soll.Die Regierung sagte auch, sie sei mit einem globalen, bei der Entwicklung von Impfstoffen führenden Unternehmen in Gesprächen über die Beschaffung von Impfstoffen.Das Gesundheitsministerium hatte zuvor eine Drei-Wege-Absichtserklärung mit SK Bioscience und dem britischen Unternehmen AstraZeneca sowie mit SK Bioscience und dem US-amerikanischen Pharmaunternehmen Novavax über eine Zusammenarbeit bei der Lieferung von Covid-19-Impfstoffen nach Südkorea unterzeichnet.