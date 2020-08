Über 300 Neuinfektionen mit Coronavirus in Südkorea

Photo : YONHAP News

Inmitten der weiteren Ausbreitung der Cluster vor allem in der Hauptstadtregion sind in Südkorea mehr als 300 neue Covid-19-Fälle an einem Tag erfasst worden.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und –prävention wurden mit Stand von null Uhr am Freitag 324 Neuinfektionen innerhalb eines Tages bestätigt. Die Zahl der bisher gemeldeten Covid-19-Fälle im Land erreiche 16.670.Die Zahl der täglichen Neuinfektionen ist seit acht Tagen stets dreistellig. In den letzten acht Tagen wurden insgesamt 1.900 Fälle gemeldet.Mit 324 Fällen wurden erstmals seit dem 8. März mehr als 300 Neuinfektionen gemeldet und zugleich der höchste Stand seit diesem Zeitpunkt erreicht.Es wurden neun eingeschleppte Fälle erfasst, während es sich bei 315 Fällen um lokale Infektionen handelt. Das entspricht dem höchsten Stand seit dem 8. März.244 lokale Infektionen wurden in der Hauptstadtregion bekannt, davon 125 in Seoul, 102 in der Provinz Gyeonggi und 17 in Incheon. Die Provinz Süd-Chungcheong meldete elf Infektionen, die Provinz Gangwon neun und Busan acht. Mit Ausnahme der Provinz Jeju wurden in allen Regionen des Landes Ansteckungsfälle gemeldet.In der Hauptstadtregion steigt die Zahl der Infektionsfälle im Zusammenhang mit der Sarang Jeil Kirche und der Massenkundgebung am 15. August in Seoul weiter an. Nach Behördenangaben wurden mit Stand 12 Uhr am Donnerstag 676 Infektionen verbunden mit der Kirche in Seoul nachgewiesen. Insgesamt 60 Ansteckungsfälle stehen zudem anscheinend direkt und indirekt im Zusammenhang mit der Kundgebung.Am Donnerstag verstarben zwei weitere Corona-Patienten. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 nahm somit auf 309 Menschen zu.