Regierung will Beamtenprüfungen wie geplant durchführen

Die Regierung will trotz der Besorgnis über Covid-19-Infektionen die anstehenden Beamtenprüfungen wie geplant durchführen.Das Ministerium für Personalmanagement teilte mit, die Einstellungstests für Staatsbeamte vom fünften Rang und Diplomatenanwärter planmäßig vom 22. bis 30. August an zwei Universitäten in Seoul durchzuführen. Beworben haben sich über 2.500 Menschen.Wer positiv auf Covid-19 getestet wurde, darf keine Prüfung ablegen. Diejenigen, die sich in Selbstquarantäne befinden, können an einem getrennten Ort Aufgaben lösen, sollten sie dies im Voraus beantragen.Dabei werden schärfere Schutzmaßnahmen gelten. 117 Testräume, damit 70 Prozent mehr als in der Vergangenheit, werden zur Verfügung stehen. Die Zahl der Prüflinge in jedem Raum wird auf zwölf bis 35 reduziert, damit ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern gewährleistet wird.