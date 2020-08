Nationales Noch 261 freie Krankenhausbetten für Covid-19-Patienten in Seoul

Laut der Stadtverwaltung sind derzeit 857 von insgesamt 1.118 Krankenbetten für Covid-19-Patienten in Seoul belegt.



Noch 261 Betten sind mit Stand von null Uhr am heutigen Freitag frei. Der Anteil der belegten Betten stieg von 65,8 Prozent innerhalb eines Tages um 10,9 Prozentpunkte auf 76,7 Prozent.



Infolge des starken Anstiegs bei den Corona-Fallzahlen in diesem Monat nahm die Quote der belegten Betten in Seoul um rund zehn Prozentpunkte am Tag zu.



Derzeit verfügt die Stadt über 650 Unterdruckbetten und 468 Betten in den Behandlungszentren für leicht Erkrankte. Ab 23. August werden 124 weitere Betten in der Akademie des Stromversorgers KEPCO dazukommen und ab 26. August 192 Betten in der städtischen Feuerwehrschule.



Ab dem 29. August werden zudem 58 Betten in städtischen Krankenhäusern zusätzlich zur Verfügung gestellt.



Einwohnern in Seoul, der Provinz Gyeonggi und Incheon werden im Falle einer Covid-19-Infektion unabhängig von ihrem Wohnort Betten an einem beliebigen Ort in der Hauptstadtregion zugewiesen.