Regierung warnt vor großer Coronavirus-Welle

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat vor einer großen Covid-19-Welle gewarnt.Die Zahl der täglichen, bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea übertraf inzwischen die 300er-Schwelle. Am Donnerstag wurden 324 Neuinfizierte erfasst. Zudem wurden in allen 16 provinzfreien Städten und Provinzen mit Ausnahme der Provinz Jeju neue Infektionsfälle bestätigt.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und –prävention wurden mit Stand von 0 Uhr am Freitag 315 lokale Infektionen und neun eingeschleppte Fälle innerhalb eines Tages bestätigt. Die Zahl der bisher gemeldeten Corona-Infizierten im Land erreiche 16.670.Die Regierung teilte demnach mit, dass eine ernsthafte Lage herrsche, in der das Land am Scheideweg vor einer großen Welle stehe. Angesichts der Inkubationszeit würden Masseninfektionen im Zusammenhang mit der Sarang Jeil Kirche und der Kundgebung am Unabhängigkeitstag regelrecht vorkommen.Im Zusammenhang mit der Sarang Jeil Kirche, einem neuen Infektionsherd in Seoul, wurden bis Donnerstag 3.415 Menschen getestet. 739 von ihnen wurden positiv getestet. Angesicht fehlender Kooperation der Kirche für epidemiologische Untersuchungen habe die Regierung beteiligte Personen angezeigt. Sie wolle durch die Durchsuchung und Beschlagnahme nötige Daten sicherstellen, hieß es.Die Behörden stellten inzwischen anhand von Mobilfunkdaten 5.000 Personen fest, die während der Kundgebung am Samstag auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul länger als 30 Minuten in der Umgebung gewesen waren. Die Personen werden aufgerufen, sich sofort testen zu lassen.Mit Stand Donnerstag Mittag wurden 60 Infektionsfälle im Zusammenhang mit der Kundgebung nachgewiesen.