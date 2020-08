Stufe 2 der sozialen Distanzierung gilt nun landesweit

Photo : YONHAP News

Die Stufe 2 des insgesamt dreistufigen Systems der sozialen Distanzierung gilt nun landesweit.Zuletzt hatten die strengeren Vorschriften nur in der Hauptstadtregion gegolten. Da mittlerweile auch andere Regionen stark von einer erneuten Ausbreitung betroffen sind, gelte ein strengeres Abstandsgebot auf Beschluss der Zentralregierung seit heute im ganzen Land.Demnach sind Versammlungen von mehr als 50 Personen im Innenraum verboten. Bei Versammlungen im Freien gilt eine Obergrenze von 100 Personen. Einrichtungen von 12 verschiedenen Arten, in denen ein besonders hohes Ansteckungsrisiko besteht, müssen schließen. Davon betroffen sind Karaoke-Bars, Büffetrestaurants und Fitnessstudios.Besucher von Einrichtungen wie Restaurants, Saunas und Hochzeitshallen sind angehalten, stets eine Schutzmaske zu tragen und sich elektronisch als Besucher zu registrieren.Gottesdienste in der Kirche sind nicht erlaubt, Sportveranstaltungen müssen wieder ohne Zuschauer ausgetragen werden.Ab Mittwoch müssen die Grund- und Mittelschulen sowie Kindergärten dafür sorgen, dass maximal ein Drittel der Schülerinnen und Schüler in den Unterricht kommt. Für Oberschulen gilt eine Beschränkung auf zwei Drittel der Schülerzahl.Sollten jedoch Infektionsherde in der Nachbarschaft der Schule bekannt werden, müssen die Schulen zeitweilig vollständig auf Online-Unterricht umstellen.