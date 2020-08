Innerkoreanisches Nordkorea fordert von Japan Entschuldigung und Entschädigung wegen Schiffsuntergang vor 75 Jahren

Nordkorea hat von Japan eine Entschuldigung und Entschädigung im Zusammenhang mit einem Schiffsuntergang vor 75 Jahren gefordert.



Anlass ist der 75. Jahrestag des Falls Ukishima Maru. Das Schiff beförderte im August 1945 Koreaner, die an militärischen Anlagen in der Präfektur Aomori Zwangsarbeit verrichtet hatten, in Richtung Busan. Am 24. August sank das Schiff nach einer Explosion.



Ein Sprecher des Verbandes von koreanischen Opfern der Verschleppung und Hinterbliebenen habe gefordert, die Wahrheit des Falls Ukishima Maru eindeutig zu klären, sich bei den Opfern und Hinterbliebenen zu entschuldigen und diese zu entschädigen, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Montag. Mehrere Tausend Koreaner seien getötet worden, ohne dass jemals der Grund dafür bekannt geworden sei. Trotzdem spreche die japanische Regierung bis heute unverschämterweise von einem Unglück.



Die japanische Regierung hatte als Grund angegeben, dass das Schiff auf eine Mine gelaufen sei. Damals seien nach offiziellen Angaben 524 Koreaner getötet worden. Überlebende und Hinterbliebene sprechen jedoch von mehreren Tausend Opfern und haben die japanische Regierung zur Klärung der Hintergründe des Vorfalls aufgefordert.