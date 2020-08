Umfrage: Präsident Moon und Regierungspartei gewinnen an Zustimmung

Photo : YONHAP News

Laut einer neuesten Umfrage haben Präsident Moon Jae-in und die regierende Minjoo-Partei Koreas an Zustimmung gewonnen.Als Grund wird die starke Ausbreitung von Covid-19 nach der Anti-Regierungs-Kundgebung am 15. August in Seoul, die von konservativen Gruppen einschließlich des umstrittenen Pastors Jun Kwang-hoon veranstaltet wurde, vermutet.Realmeter befragte im Auftrag des Senders YTN vom 18. bis 21. August landesweit 2.511 Wähler und gab heute die Ergebnisse bekannt.46,1 Prozent der Befragten befürworteten die Amtsführung des Staatschefs. Das sind 2,8 Prozentpunkte mehr als eine Woche zuvor. Der Beliebtheitswert für Moon legte erstmals seit drei Wochen zu.50,8 Prozent, damit 1,8 Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche, bewerteten Moons Arbeit negativ.Die Minjoo-Partei Koreas verbesserte sich unterdessen um 4,9 Prozentpunkte auf 39,7 Prozent. Damit konnte die Regierungspartei die Partei für Zukunft und Integration überholen, die 1,2 Prozentpunkte verlor und auf 35,1 Prozent kam.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 2,0 Prozentpunkten.