Mehr als die Hälfte würde laut Umfrage soziale Distanzierung der Stufe 3 befürworten

Photo : YONHAP News

Mehr als die Hälfte der Südkoreaner sehen angesichts der starken Ausbreitung von Covid-19 die Notwendigkeit, die Maßnahmen zur sozialen Distanzierung auf Stufe 3, die höchste Stufe, anzuheben.Das ergab eine Umfrage, die Realmeter am Freitag landesweit bei 500 über 18-Jährigen durchführte.55,9 Prozent der Befragten sagten, dass die Anhebung auf Stufe 3 für eine frühzeitige Verhinderung der Infektionsausbreitung notwendig sei.Dagegen antworteten 40,1 Prozent, dass eine vorsichtige Entscheidung mit Rücksicht auf wirtschaftliche Folgen nötig sei.Im Falle der Hauptstadtregion, in der die Zahl der Covid-19-Infizierten drastisch ansteigt, sahen 53,9 Prozent der Befragten in Seoul die Anhebung als erforderlich an. Der entsprechende Anteil erreichte 48,7 Prozent in Gyeonggi/Incheon.Unter den Altersgruppen zeigten die Menschen in ihren Fünfzigern mit 63,2 Prozent die größte Zustimmung für die Verschärfung der Regeln zur sozialen Distanzierung. Dahinter folgten die Menschen in ihren Zwanzigern mit 61,8 Prozent und die Dreißiger mit 53,8 Prozent.Die Umfrage wurde im Auftrag des Senders YTN durchgeführt. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 4,4 Prozentpunkten.