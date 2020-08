„Dynamite“ von BTS führt Global Top 50 Charts von Spotify an

Photo : YONHAP News

Das neue Lied von BTS „Dynamite“ hat Platz eins in den Global Top 50 Charts von Spotify, der weltgrößten Musik-Streaming-Plattform, erreicht.Die Agentur der K-Pop-Gruppe, Big Hit Entertainment, teilte am Sonntag mit, dass „Dynamite“ auf Platz eins in die täglichen Global Top 50-Charts vom Freitag eingestiegen sei.Es ist das erste Mal, dass ein südkoreanischer Interpret die Hitliste anführt. Der bisherige Rekord von BTS in den Charts war der dritte Platz, den sie mit „Boy With Luv“ erreichten.„Dynamite“ stellte zudem einen Rekord bei der Zahl der Streams am ersten Tag der Veröffentlichung auf. Der am Freitag veröffentlichte Song wurde am ersten Tag weltweit 7,77 Millionen Mal gestreamt und damit so häufig wie kein anderes Lied in diesem Jahr.Das auf Englisch gesungene Lied führte zudem kurz nach der Veröffentlichung die iTunes Top Songs-Charts in 104 Ländern und Regionen an.