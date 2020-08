Korea-Amerikaner verklagt Nordkorea auf Entschädigung wegen Gefangenschaft

Photo : YONHAP News

Ein koreanischstämmiger US-Bürger hat die nordkoreanische Regierung auf Schadenersatz wegen seiner zweijährigen Gefangenschaft in dem Land verklagt.Der US-Sender Radio Free Asia berichtete, dass Kenneth Bae und seine Familie am 17. August bei einem Bundesgericht in Washington DC eine Entschädigungsklage gegen die nordkoreanische Regierung eingereicht hätten.Fünf Kläger, darunter Bae, fordern einen Schadensersatz in Höhe von 250 Millionen Dollar.Der Missionar war seit der Einreise in Nordkorea im November 2012 dort festgehalten und im April 2013 wegen anti-staatlicher Verbrechen zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt worden. Er war nach Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA im November 2014 freigelassen und heimgeschickt worden.Bae begründete die Klage damit, dass er während der Gefangenschaft in Nordkorea gefoltert worden sei und seine Angehörigen körperlich, psychisch und finanziell gelitten hätten.Das Gericht in Washington stellte am 20. August dem nordkoreanischen Außenministerium die Klageschrift per Post zu.