Anteil von Ausländern an südkoreanischer Börse auf Dreieinhalb-Jahres-Tief gefallen

Photo : YONHAP News

Der Anteil ausländischer Anleger an der südkoreanischen Leitbörse Kospi ist auf den tiefsten Stand seit dreieinhalb Jahren gefallen.Laut dem Börsenbetreiber Korea Exchange erreichte der Anteil der Aktien im Besitz von Ausländern im August im Schnitt 35,78 Prozent der Marktkapitalisierung aller Kospi-Unternehmen. Das entspricht dem niedrigsten Monatswert seit Februar 2017, damals lag dieser bei 35,74 Prozent.Seit dem 19. März, als der Kospi auf den niedrigsten Stand in diesem Jahr (1.457,64 Punkte) abrutschte, tätigten ausländische Investoren Nettoverkäufe in Höhe von 12,7 Billionen Won (10,7 Milliarden Dollar).Als dessen Folge sank ihr Anteil von 39 Prozent am 19. März stets und zwar auf 35,66 Prozent am 21. August.Als Grund für die ausbleibende Rückkehr von ausländischen Anlegern werden Bedenken über eine Konjunkturerholung in Schwellenländern einschließlich Südkoreas genannt.