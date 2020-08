Südkorea und China einig über baldigen Südkorea-Besuch von Xi Jinping

Photo : KBS News

Südkorea und China haben sich geeinigt, einen Südkorea-Besuch des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping frühzeitig zustande zu bringen, sobald sich die Covid-19-Lage stabilisiert.Die entsprechende Vereinbarung trafen Südkoreas nationaler Sicherheitsberater Suh Hoon und Yang Jiechi, ein für Außenpolitik zuständiges Mitglied des Politbüros der Kommunischen Partei Chinas, bei ihren Gesprächen am Samstag in Busan.Die chinesische Seite habe bestätigt, dass Südkorea das Land sein werde, das Xi in erster Linie besuchen werde, teilte das südkoreanische Präsidialamt mit.Beide Seiten konnten jedoch keinen konkreten Besuchstermin festlegen.Suh und Yang sprachen auch über die Beziehungen zwischen China und den USA. Yang erläuterte den aktuellen Stand der Beziehungen und die Position Chinas. Suh sagte, dass die Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen zwischen China und den USA wichtig für den Frieden und Wohlstand in der Welt seien.Yang war am Freitag zu einem zweitägigen Besuch in der südkoreanischen Stadt Busan eingetroffen.