Erstmals seit vier Tagen weniger als 300 neue Covid-19-Fälle in Südkorea

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist auf unter 300 gesunken.Trotzdem besteht weiterhin Besorgnis, dass es landesweit zu einer zweiten Welle kommt. Denn Infektionsfälle werden auch in Regionen außerhalb der Hauptstadtregion gemeldet und der Anteil der Infizierten, bei denen der Übertragungsweg unbekannt ist, stieg deutlich.Nach Angaben der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag wurden mit Stand 0 Uhr innerhalb eines Tages 266 neue Covid-19-Fälle bestätigt. Die Zahl der bisher gemeldeten Covid-19-Infizierten im Land erreiche 17.665.Damit wurde erstmals seit vier Tagen die 300er-Marke unterschritten. Jedoch blieb die Zahl der Neuinfektionen weiterhin dreistellig.Ein Grund für den Rückgang ist anscheinend, dass am Sonntag weniger als am Samstag und an Wochentagen getestet wurde.Bei acht Neuinfektionen handelt es sich um eingeschleppte Fälle, während es 258 lokale Infektionen gab. 201 lokale Infektionen wurden in der Hauptstadtregion bekannt, davon 97 Fälle in Seoul, 84 in der Provinz Gyeonggi und 20 in Incheon.Am Sonntag wurde kein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Bisher verstarben insgesamt 309 Covid-19-Patienten im Land.