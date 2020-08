Starker Taifun nähert sich koreanischer Halbinsel

Photo : YONHAP News

Ein starker Taifun nähert sich der koreanischen Halbinsel.Taifun Bavi soll am Mittwoch nahe der Insel Jeju vorbeiziehen und am Donnerstag Seoul erreichen.Nach Angaben des koreanischen Wetteramtes habe sich Taifun Nummer acht der diesjährigen Saison um 3 Uhr am Montag mit einer Geschwindigkeit von neun Kilometern pro Stunde westlich von Okinawa in Japan fortbewegt.Am Mittwochnachmittag werde er der Insel Jeju am nächsten kommen und dann entlang der Westküste in nördliche Richtung ziehen. Am Donnerstag werde er in der nordkoreanischen Hwanghae-Provinz auf Land treffen. Am Donnerstagmorgen werde die südkoreanische Hauptstadtregion in den Einflussbereich des Wirbelsturms geraten.Mit Stand heute handelt es sich bei Bavi noch um einen Taifun von vergleichsweiser geringer Stärke. Diese solle aber zugenommen haben, wenn Südkorea ab Dienstagabend in dessen Einflussbereich gerät.