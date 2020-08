Statistisch jeder Zweite in Südkorea besitzt ein Auto

Photo : YONHAP News

In Südkorea besitzt statistisch jeder Zweite ein Auto.Genau ist es ein Auto pro 2,16 Personen, teilte das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr heute mit. Demnach seien mit Ende Juni erstmals über 24 Millionen Autos gemeldet gewesen. Offiziell seien 24 Milllionen und 23.083 Autos behördlich erfasst.Grund ist offenbar der deutlich gestiegene Binnenabsatz, nachdem in der Corona-Krise die Verbrauchssteuer gesenkt worden war. Der Absatz im ersten Halbjahr hatte um 7,2 Prozent verglichen mit dem Vorjahr zugelegt.690.000 registrierte Fahrzeuge sind umweltfreundliche Autos, darunter Elektro- und Hybridautos. Ihr Anteil erreicht 2,9 Prozent aller zugelassenen Fahrzeuge und steigt kontinuierlich. Die Zahl der Wasserstoffautos nahm um das 8,6-Fache innerhalb von eineinhalb Jahren auf 7.682 Einheiten zu.Der Anteil der importierten Autos nahm ebenfalls stetig zu. Mit Stand Juni stammen 89,4 Prozent der Autos in Südkorea von einheimischen Herstellern, während 10,6 Prozent importierte Autos sind.