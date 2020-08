Finanzminister hält zweite Ausschüttung von Corona-Geldern für alle Bürger für unwahrscheinlich

Photo : YONHAP News

Laut Finanzminister Hong Nam-ki wird die Regierung hinsichtlich eines eventuellen zweiten Corona-Hilfspakets für die Bürger noch diese Woche die Situation beobachten.Hong sagte am Montag vor dem parlamentarischen Ausschuss für Budget und Bilanzen, man gehe davon aus, dass die aktuelle Situation in jeder Hinsicht besser als die im Mai sei, als die Corona-Zuschüsse für die Bürger gezahlt worden seien.Bei der Sitzung von Regierung, Regierungspartei und Präsidialamt am Sonntag habe es keine eingehenden Diskussionen über zweite Corona-Hilfsgelder gegeben, hieß es.Zugleich sagte Hong, die eventuelle zweite Zuschusszahlung könnte kaum in der Form bei der ersten Zahlung zustande kommen. Es sei wünschenswert, gefährdeten Gruppen selektiv Unterstützung anzubieten, statt pauschale Auszahlungen vorzunehmen. Eine zweite Corona-Hilfe müsste vollständig durch die Emission von Staatsanleihen finanziert werden, erläuterte Hong.Hinsichtlich der ersten Corona-Zuschüsse für private Haushalte äußerte Hong, dass 14 Billionen Won (knapp 11,8 Milliarden Dollar) ausgezahlt worden seien. Dementsprechend habe es auch einen Effekt gegeben.