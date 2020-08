Brücke über den Fluss Duman zwischen China und Nordkorea fertiggestellt

Photo : KBS News

Eine Brücke über den Grenzfluss Duman (Tumen) zwischen China und Nordkorea ist fertiggestellt worden.Die 800 Meter lange Brücke verbindet Namyang in der nordkoreanischen Provinz Nord-Hamgyong und Tumen in der chinesischen Provinz Jilin miteinander.An der Brücke wurden Geländer angebracht und die Fahrbahnen auf der vierspurigen Straße markiert.Am Ende der Brücke auf der nordkoreanischen Seite ist ein neues Gebäude zu sehen, anscheinend ein Zollgebäude. Auf der chinesischen Seite laufen die Bauarbeiten für eine Zollabfertigungsanlage auf Hochtouren.China beschleunigt die Vorbereitungen für die Eröffnung der Brücke mit dem Ziel, die Handelszone Tumen noch binnen Jahresfrist fertigzustellen.Sollte die neue Brücke freigegeben werden, wird sie voraussichtlich eine zur japanischen Kolonialzeit gebaute sechs Meter breite Brücke ersetzen.China feierte unterdessen am 17. August die Eröffnung eines Zollbüros im Kreis Antun im Autonomen Bezirk Yanbian der Koreaner, der an Nordkorea angrenzt. Es wird erwartet, dass der Zoll als ein Schalter für den Handel mit Nordkorea fungieren wird, sollten die Sanktionen gegen das Land aufgehoben werden.