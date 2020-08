Regierungspartei startet Verfahren für Parteitag

Photo : YONHAP News

Die regierende Minjoo-Partei Koreas hat Verfahren für einen anstehenden Parteitag für die Wahl des neuen Vorsitzenden und des Parteivorstandes eingeleitet.Am heutigen Montag findet eine Online-Abstimmung unter stimmberechtigten Parteimitgliedern und Delegierten im Ausland statt.Am Mittwoch und Donnerstag ist eine Online-Abstimmung der Delegierten im Land vorgesehen. Am Freitag sind die Wahl des Vorsitzenden des Parteitags sowie eine Änderung des Parteiprogramms geplant.Am Dienstag nehmen die Kandidaten für den Parteivorsitz an einer virtuellen Fernsehdebatte teil, die von KBS landesweit übertragen wird. Am Donnerstag ist eine weitere Video-Diskussion im Sender MBC geplant.Der Parteitag findet am Samstag am Parteisitz auf Yeouido in Seoul statt. Die Veranstaltung wird online live übertragen.