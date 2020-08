Gesellschaft für Infektionskrankheiten hält soziale Distanzierung der Stufe 3 für unerlässlich

Photo : YONHAP News

Die Koreanische Gesellschaft für Infektionskrankheiten und weitere relevante Gesellschaften betrachten die Anhebung der Regeln zur sozialen Distanzierung auf Stufe 3 als unumgänglich.Die entsprechende Position teilten die Gesellschaften am Montag in einer Erklärung mit.Ab Sonntag gelte zwar landesweit die Stufe 2 der sozialen Distanzierung. Das reiche jedoch nicht aus, um auf die aktuelle Epidemie-Lage zu reagieren.In den letzten zwei Wochen seien über 2.000 neue Covid-19-Infizierte im Land erfasst worden. Die aktuelle Epidemie könne sehr wahrscheinlich Schäden von anderem Ausmaß hinterlassen, die sich von dem unterscheiden würden, was wir bisher erlebt hätten, warnten sie.Die Krankenhausbetten würden in hohem Tempo überfüllt. Das Gesundheitssystem sei an eine kaum verkraftbare Grenze gelangt. Die Maßnahmen zur Seucheneindämmung könnten nur ausreichend Wirkung haben, sollten sie frühzeitig zur Anwendung kommen, betonten sie und forderten eine Entscheidung der Regierung.