Schnäppchenjäger sorgen für Anstieg des Kospi

Photo : YONHAP News

Schnäppchenjäger haben am Montag für einen Anstieg des Kospi-Index gesorgt.Der Hauptindex gewann 1,1 Prozent auf 2.329,83 Zähler.Am Donnerstag der Vorwoche hatte der Kospi 3,66 Prozent eingebüßt, am Freitag war es bereits wieder aufwärts gegangen.In der Korrekturphase würden Investoren dazu neigen, noch mehr als sonst in unterbewertete Aktien zu investieren, sagte Hwang Se-woon von Korea Capital Market Institute.Jedoch warnen Analysten vor erneuten Rückschlägen, da der Anstieg der Corona-Infektionszahlen in Südkorea noch immer eine hohe Unsicherheit für den Finanzmarkt bedeute.