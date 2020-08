Verbraucherstimmung verbessert sich vierten Monat in Folge

Photo : YONHAP News

Die Verbraucherstimmung in Südkorea hat sich den vierten Monat in Folge verbessert.Nach Angaben der südkoreanischen Zentralbank belief sich der Konsumklimaindex CCSI im August auf 88,2. Das sind vier Punkte mehr als einen Monat zuvor.Ein Wert unter 100 bedeutet, dass die Mehrheit der Verbraucher für die Konjunkturentwicklung pessimistisch gestimmt ist.Die Notenbank führte das Ergebnis auf die Verbreitung optimistischer Stimmen über die Konjunkturentwicklung in Südkorea zurück. Die Untersuchung habe jedoch vom 10. bis 14. August stattgefunden, noch vor dem Beschluss und der Umsetzung der sozialen Distanzierung der Stufe 2. Daher seien Einflüsse der zweiten Ausbreitung von Covid-19 nicht in die Bewertung eingeflossen, hieß es.