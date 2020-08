US-Vizeaußenminister besucht Russland für Diskussionen über Belarus und Nordkorea

Photo : YONHAP News

US-Vizeaußenminster Stephen Biegun wird am Dienstag zu einem zweitägigen Besuch in Moskau erwartet.Das teilte US-Botschafter John Sullivan in Russland laut der Nachrichtenagentur TASS am Montag (Ortszeit) vor Reportern mit.Vizeminister Biegun, der derzeit für Diskussion über die Situation in Belarus die litauische Hauptstadt Vilnius besuche, werde am Dienstag in Moskau eintreffen, sagte Sullivan. Er werde am Dienstag und Mittwoch mit Beamten des russischen Außenministeriums zusammenkommen, darunter Außenminister Sergei Lawrow. Sie würden über die Krise in Belarus, bilaterale Angelegenheiten einschließlich der Rüstungskontrolle sowie regionale Fragen wie die Lage in Nordkorea diskutieren, die die Besorgnis der USA erregten.Der Botschafter sagte, die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel werde zu den wichtigen Themen zählen. Denn dies sei ein gemeinsames Ziel der USA und Russlands.Der Diplomat fügte hinzu, er habe Medienberichte über einen schlechten Gesundheitszustand von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zur Kenntnis genommen. Es gebe aber keinen Grund, der Information zu vertrauen. Die Information scheine nicht präzise zu sein.