Staatsanwaltschaft erhebt in 354 Fällen Anklage wegen Verbrechen im Zusammenhang mit Covid-19

Photo : YONHAP News

Seit dem Ausbruch von Covid-19 in Südkorea hat die Staatsanwaltschaft in mehr als 350 Fällen Anklage im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie erhoben.Nach Angaben der Obersten Staatsanwaltschaft gebe es mit Stand 9 Uhr am Montag insgesamt 354 Fälle.Den größten Anteil machten Verstöße gegen das Gesetz zur Verhütung und Kontrolle von Infektionskrankheiten, d.h. Corona-Regelverstöße, aus. Insgesamt 300 Fälle landeten vor Gericht. Dazu zählen Verstöße gegen Auflagen zur Versammlungseinschränkung, die Verweigerung epidemiologischer Untersuchungen und Verletzungen der Maßnahmen zur Selbstquarantäne.87 Fälle betreffen die Verbreitung von Falschinformationen über Covid-19 und Falschmeldungen. In 38 Fällen davon wurde Anklage erhoben.Die Polizei leitete unterdessen Ermittlungen hinsichtlich der Verbreitung falscher Informationen ein. Das Cyber-Ermittlungsteam der Nationalen Polizeibehörde teilte mit, dass nichtöffentliche Ermittlungen über die auf YouTube verbreitete Falschbehauptung liefen, nach der man nach einem positiven Testergebnis in einem öffentlichen Gesundheitszentrum in einem Krankenhaus negativ getestet worden sei.Auch wird die Behauptung von Jun Kwang-hoon, dem umstrittenen Pastor der Sarang Jeil Kirche, dass die Kirche von einem Viren-Terror betroffen gewesen sei, untersucht. Die Kirche steht im Zentrum der jüngsten starken Ausbreitung von Covid-19 im Land.Die Polizei nahm bisher 202 Personen wegen der Vorwürfe der Verbreitung von Falschinformationen und der Weitergabe persönlicher Informationen fest.