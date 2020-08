Nordkorea ergreift wegen herannahenden Taifuns dringende Maßnahmen

Photo : YONHAP News

Nordkorea ergreift angesichts eines herannahenden Taifuns dringende Maßnahmen.Am Mittwoch und Donnerstag soll ganz Nordkorea von Taifun Bavi direkt betroffen sein. Dieser wird voraussichtlich am Donnerstag die Provinz Hwanghae erreichen.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Dienstag, dass eine Taifunwarnung ausgegeben worden sei. Anfällige Gegenstände würden überprüft und gesichert, alle Kräfte würden auf die Verhütung von Schäden konzentriert.Im Bereich Kohle- und Ressourcenförderung seien zusätzlich Pumpen und Rohre in Bergwerken installiert worden, um Überflutungen von Kohleminen zu verhindern. An Kraftwerken würden Kontrollen durchgeführt, damit Stromerzeugungsanlagen nicht von Blitzen und Starkwind beschädigt würden.Im Eisenbahnverkehr seien in Gebieten, wo die Gefahr von Erdrutschen bestehe, Schutzmaßnahmen getroffen worden. An der Westküste seien Fischkutter an sichere Orte gebracht worden. In Bauerndörfern sei man auf Überflutungen von Ackerflächen vorbereitet, hieß es.