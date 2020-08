Internationales Südkorea und Madagaskar unterzeichnen Abkommen für Erhalt der Biodiversität

Südkorea wird sich für den Waldschutz in Madagaskar einsetzen, ein Biodiversitäts-Hotspot.



Nach Angaben der südkoreanischen Botschaft in Madagaskar am Montag (Ortszeit) schlossen die UNESCO, das Umweltministerium des Inselstaates und die südkoreanische Agentur für Internationale Zusammenarbeit (KOICA) ein Abkommen über den Erhalt der biologischen Vielfalt und ein nachhaltiges Management natürlicher Ressourcen ab. Die Unterzeichnungsfeier fand angesichts Covid-19 virtuell statt.



Für das Projekt werden in den nächsten fünf Jahren insgesamt sechs Millionen Dollar eingesetzt. Ziel ist es, die Biodiversität in Wäldern Madagaskars, darunter dem gefährdeten tropischen Regenwald im Nordosten, zu erhalten. Auch wird die Entwicklung lokaler Gemeinschaften angestrebt.



90 Prozent der Tiere und Pflanzen, die in Madagaskar leben, kommen nur dort vor. Jedes Jahr verschwinden 510.000 Hektar Waldfläche in dem Inselstaat im Indischen Ozean.