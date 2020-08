Taifun wird wahrscheinlich ab Dienstagabend Insel Jeju betreffen

Photo : YONHAP News

Ein Taifun zieht derzeit weiter nach Norden in Richtung der koreanischen Halbinsel.Taifun Bavi wird sich voraussichtlich ab Dienstagabend auf der südlichen Insel Jeju bemerkbar machen. Anscheinend am Mittwoch wird das ganze Land schrittweise in den Einflussbereich des achten Taifuns in diesem Jahr geraten.Der Taifun, der am Dienstagmorgen in Gewässern 500 Kilometer südlich von Jeju nach Norden zieht, wird am Mittwochnachmittag über Gewässer westlich der Insel fegen. Laut dem Wetteramt wird der Taifun am frühen Donnerstagmorgen Gewässer vor der Westküste in Taean in der Provinz Süd-Chungcheong passieren und später am Tag die nordkoreanische Provinz Hwanghae erreichen.Es wird erwartet, dass der Taifun am Mittwoch und Donnerstag landesweit für starke Regenfälle und starken Wind sorgen wird, beginnend auf der Insel Jeju am Dienstagabend. Auf Jeju und in den Küstengebieten der südwestlichen Region Honam wird Starkwind mit einer Geschwindigkeit von bis zu 40 bis 60 Sekundenmetern wehen, an der Westküste und Südküste des Landes mit einer Geschwindigkeit von 35 Sekundenmetern.Auf Jeju werden bis zu 500 Millimeter Regen erwartet, während der Taifun dort vorbeizeht. In der Region Honam und der Umgebung des Bergs Jiri sollen 100 bis 300 Millimeter Regen niedergehen, in anderen Regionen 30 bis 150 Millimeter.