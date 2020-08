Südkorea hofft auf Entwicklung eigener Covid-19-Therapie binnen Jahresfrist

Photo : YONHAP News

Südkorea hofft nach Angaben von Ministerpräsident Chung Sye-kyun, noch dieses Jahr die Entwicklung eines eigenen Verfahrens zur Behandlung von Covid-19-Patienten zum Abschluss zu bringen.Zurzeit werde hart daran gearbeitet, Fortschritte zu erzielen, sagte Chung am Montag vor dem Budgetausschuss der Nationalversammlung.Die in Südkorea in Entwicklung befindlichen Therapien stützten sich unter anderem auf den Einsatz von Blutplasma und bereits vorhandenen Medikamenten.Bei der Impfstoffentwicklung verfolge Südkorea einen zweigleisigen Ansatz. Zum einen entwickele man selbst Impfstoffe, zum anderen sichere man sich vom Ausland entwickelte Heilmittel.Die Regierung wolle sich rechtzeitig ausreichend Impfstoffe sichern, wenn sichere und zuverlässige Corona-Impfstoffe von anderen Ländern entwickelt worden seien.