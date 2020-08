Export von Instantnudeln Ramyeon inerhalb von vier Jahren fast verdreifacht

Photo : YONHAP News

Die Ausfuhren der koreanischen Instantnudeln Ramyeon haben sich in den letzten vier Jahren fast verdreifacht.Laut Handelsstatistiken des Zollamtes nahm die Exportmenge von 55.378 Tonnen im Jahr 2015 um das 2.74-Fache auf 137.284 Tonnen im Jahr 2019 zu.Das Exportvolumen hat sich in diesem Zeitraum von 218,8 Millionen Dollar auf 466,9 Millionen Dollar mehr als verdoppelt.Letztes Jahr war China mit absolutem Vorsprung der größte Abnehmer. In die Volksrepublik wurden 41.537 Tonnen Ramyeon ausgeführt. Dahinter folgten die USA mit 14.908 Tonnen, Japan mit 9.638 Tonnen und Australien mit 6.147 Tonnen.Südoastiatische Länder entwickelten sich inzwischen zu wichtigen Absatzmärkten.Die weiteren Plätze bis zur zehnten Stelle wurden von Indonesien, Taiwan, Vietnam, Thailand, den Philippinen und Malaysia belegt.