Schulen in der Hauptstadtregion stellen wieder vollständig auf Online-Unterricht um

Photo : YONHAP News

Alle Schulen und Kindergärten in der Hauptstadtregion stellen wieder ausschließlich auf Online-Unterricht um.Zuletzt wurde tageweise in der Schule unterrichtet und anderen Tagen zu Hause gelernt.Bildungsministerin Yoo Eun-hae teilte die Entscheidung heute bei einer dringlich einberufenen Sitzung mit den Erziehungschefs von Seoul, Incheon und der Gyeonggi-Provinz mit.Bereits ab dem morgigen Mittwoch finde für Kindergartenkinder sowie Grund-, Mittel- und Oberschüler der Unterricht wieder ausschließlich im virtuellen Klassenzimmer statt. Die Regelung gilt zunächst bis zum 11. September.Ausgenommen von dieser Regelung sind die ältesten Jahrgänge der Oberschulen, da sie sich auf die landesweite Reifeprüfung gegen Ende des Jahres vorbereiten müssen.Die Regierung will außerdem Sonderschulen und Schulen mit bis zu 60 Schülern die Entscheidung für die vollständige Rückkehr zum Online-Unterricht selbst überlassen.